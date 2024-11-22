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Завтра в Киеве один из автобусов сменит свой маршрут (схема движения)

Пятница 22 ноября 2024 20:30
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Завтра в Киеве один из автобусов сменит свой маршрут (схема движения) Фото: остановка общественного транспорта в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Завтра, в субботу 23 ноября, маршрут автобусов №103 в Киеве будет изменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпасстранс".

Это решение было принято с целью улучшения транспортного обслуживания жителей столицы и ее гостей.

Как изменится маршрут?

Автобусы №103 будут двигаться по обновленной схеме:

  • От ул. Светлицкого до ул. Чернобыльской - по действующему маршруту.
  • Далее - от ул. Чернобыльская до ул. Ирпенская, а затем до ул. Чернобыльская, после чего автобусы вернутся на привычный маршрут.

Фото: схема движения автобусов №103 (t.me kyivpasstrans)

Напомним, что в Киеве наконец-то выпал первый снег. Сегодня, 22 ноября, столицу почти "накрыл" снегопад, о чем рассказывало РБК-Украина. Поэтому на дорогах Киева начала работать снегоуборочная техника.

Несмотря на это, движение транспорта в городе было несколько усложнено. Поэтому водителям посоветовали соблюдать ПДД и безопасную дистанцию.

Однако изменения в движении общественного транспорта 22 ноября в Киеве были связаны не только с погодными условиями.

Утром пятницы поезда кольцевой электрички (Kyiv City Express) в Киеве задержались из-за "хулиганского вмешательства в инфраструктуру". О чем конкретно идет речь - можете узнать в материале РБК-Украина.

Раньше мы рассказывали о том, почему при длительных воздушных тревогах в Киеве возникает коллапс на дорогах. Напомним, что во время ее объявления в столице сложнее всего добраться с левого берега на правый, поскольку городской транспорт и наземное движение метро останавливается из-за блокировки мостов.

Кроме того, в столице во время воздушной тревоги не работает железнодорожное сообщение. В то же время троллейбусы, автобусы и маршрутки стоят в пробках вместе с автомобилями граждан.

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