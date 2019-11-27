Завтра у Києві сильний туман

Погода в Києві завтра, 28 листопада, ускладниться, очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що у столиці туман очікується вночі та вранці, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами Укргідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці буде туман, видимість 200-500 метрів. Крім того, вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті очікується значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, погода в Україні з неділі погіршиться, знову похолодає і будуть морози. Похолодання прийде 1-2 грудня.