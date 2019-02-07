Завтра в Києві очікується ожеледиця

Опадів на 8 лютого не прогнозують

В Киеве завтра, 8 февраля, на дорогах местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечается, по прогнозу синоптиков, завтра также будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, 7 февраля в Киеве не ожидаются осадки, на дорогах гололедица.

Кроме того, в Украине 7 февраля без осадков. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м. Температура воздуха в Карпатах от 2° мороза до 3°С тепла, на крайнем западе страны 4-6°С тепла, средняя температура в областях 0-3°С тепла днем.

РБК-Украина писало, как сообщали в "Укравтодоре", утром, 7 февраля,проезд на дорогах государственного значения обеспечен.