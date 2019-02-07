В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд на головних дорогах державного значення забезпечений

Зранку, 7 лютого, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор" у Facebook.

Як зазначається, зранку спостерігається туман у Одеській області. Середня температура повітря в більшості областей -4 +1°С.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -13 -3°С. Стан покриття подекуди мокрий, лише на Вишківському перевалі засніжений. Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокрий.

За повідомленням гідрометцентру, 7 лютого в країні без опадів. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м. Температура повітря в Карпатах від 2° морозу до 3°С тепла, на крайньому заході країни 4-6°С тепла; середня температура в областях 0-3°С тепла вдень.

РБК-Україна писало, 7 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +6.

Як писав Styler, 8 лютого буде прохолодніше. В Києві та області температура триматиметься на рівні мінус 2-3 градусів. Вночі буде ще холодніше - близько мінус 8.