Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура вночі та вдень близько 0°

У Києві сьогодні, 7 лютого, не очікуються опади, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними Українського гідрометцентру, у четвер також буде хмарно із проясненнями, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура близько 0°.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, у КМДА закликають киян бути обережними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні без опадів. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м. Температура повітря в Карпатах від 2° морозу до 3°С тепла, на крайньому заході країни 4-6°С тепла; середня температура в областях 0-3°С тепла вдень.

РБК-Україна писало, як повідомляли в "Укравтодорі", зранку, 7 лютого, проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Як писав Styler, 8 лютого в Україні буде прохолодніше. В Києві та області температура триматиметься на рівні мінус 2-3 градусів. Вночі буде мінус 8.