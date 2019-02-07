Завтра в Києві очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Опадів на 8 лютого не прогнозують

У Києві завтра, 8 лютого, на дорогах місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначається, за прогнозом синоптиків, завтра також буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, 7 лютого у Києві не очікуються опади, на дорогах ожеледиця.

Крім того, в Україні 7 лютого без опадів. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м. Температура повітря в Карпатах від 2° морозу до 3°С тепла, на крайньому заході країни 4-6°С тепла; середня температура в областях 0-3°С тепла вдень.

РБК-Україна писало, як повідомляли в "Укравтодорі", зранку, 7 лютого,проїзд на дорогах державного значення забезпечено.