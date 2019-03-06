Завтра у Києві обмежать рух на Південному мосту

Обмеження діятимуть з 11:00 до 16:00

В Киеве завтра, 7 марта, в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта на Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как отмечается, ограничения будут действовать с 11:00 до 16:00. На Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит прощения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.

РБК-Украина писало, в Киеве с 16 марта в связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод и организовано движение транспорта по прилегающим улицам. В частности, движение транспорта в направлении Александра Довженко - Гетьмана будет происходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.

Движение транспорта в направлении В. Гетмана - А. Довженко будет организовано реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу А. Довженко

Напомним, в Киеве в субботу, 2 марта, в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва, частично ограничивали движение транспорта по мосту им. Патона.