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У Києві сьогодні обмежать рух транспорту по мосту Патона

Новини » Суспільство    02.03.2019 - 07:42
У Києві сьогодні обмежать рух транспорту по мосту Патона
Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Обмеження руху по мосту Патона діятимуть з 8:00 до 22:00

У Києві в суботу, 2 березня, у зв’язку із виконанням робіт із ремонту деформаційного шва, частково обмежать рух транспорту по мосту ім. Є. О. Патона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію

Як зазначається, часткове обмеження руху транспорту мостом триватиме із 8:00 до 22:00 у напрямку просп. Соборності.

Повідомляється, що комунальна корпорація "Київавтодор", яка виконуватиме ремонт, просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей та обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, раніше у КМДА попередили, що  із 1 березня у зв’язку із підготовчими роботами до ремонту на Крутому узвозі (неподалік Бесарабської площі) можливі обмеження руху транспорту. Обмеження можливі в місці виконання робіт від вул. Дарвіна до вул. Круглоуніверситетської.

Додамо, що в Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють і почнуть демонтаж конструкцій.

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Новини України ограничение движениямост Патона
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