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Де завтра буде гроза та град: оголошено штормове попередження в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Синоптики попередили про грози, град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра вдень у південно-східній частині України грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі обійдуть Київську, Вінницьку, Одеську, Черкаську та Кіровоградську області.

Нагадаємо, Україну сьогоді накриють грози, град та шквали.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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