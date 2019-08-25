Завтра антициклон принесе в Україну суху та сонячну погоду

Погода в Україні у понеділок, 26 серпня, буде сухою та сонячною, вдень очікується до +33 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом синоптика, завдяки антициклону Corina тиждень в Україні розпочнеться з сухої та сонячної погоди. Лише у Карпатах та прикарпатських областях можливі невеликі періодичні дощі. Вдень середня температура по країні коливатиметься від +26 до +33.

У Києві завтра також буде сонячно та без опадів. Температура у столиці триматиметься в межах +28 градусів. Однак в середині тижня, 29 серпня, можливе зниження температури до +23…+24 градусів.

Нагадаємо, за даними українських синоптиків з Українського Гідрометцентру, сьогодні, 25 серпня, в Україні очікується спекотна, але хмарна погода. Прогнозувалося, що у південних областях температура повітря досягне позначки +35. Однак на всій іншій території температура коливатиметься від +26 до +28.

Крім того, Наталка Діденко прогнозувала, що в неділю, 25 серпня, по всій Україні переважатиме сонячна та спекотна погода. Очікувалося, що температура повітря місцями підніметься до +34 градусів. У Києві прогнозувалася сонячна погода з температурою до +28.