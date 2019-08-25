Сьогодні в Україні хмарно та спекотно, вдень до +35

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У Києві хмарно, температура вдень до +27

Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде спекотною, однак з мінливою хмарністю, вдень температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Так, за даними українських синоптиків, сьогодні по всій території країни очікується хмарна погода, однак буде спекотно. Середня температура по Україні вдень коливатиметься від +26 до +28, вночі від +11 до +14. Найспекотніше буде у південних областях, там термометри покажуть від +31 до +35 вдень та від +17 до +21 вночі. На півночі та заході вночі можливий спад температури до +11 градусів, у Сумській області до +10.

У Криму сьогодні також буде переважно хмарно, температура вдень коливатиметься в межах +32...+34 градусів, вночі від +17 до +19.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці в неділю, 25 серпня, буде хмарно та тепло. Температура повітря вдень триматиметься в межах +25...+27 градусів, вночі очікується від +13 до +15 градусів.

Нагадємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в неділю, 25 серпня, по всій Україні переважатиме сонячна та спекотна погода. Очікувалося, що температура повітря місцями підніметься до +34 градусів. У Києві прогнозувалася сонячна погода з температурою до +28.