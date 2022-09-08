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У Києві викрили шахраїв, які привласнювали автомобілі для ЗСУ під виглядом фонду

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Київ, Четвер 08 вересня 2022 13:43
У Києві викрили шахраїв, які привласнювали автомобілі для ЗСУ під виглядом фонду Ілюстративне фото: у Києві викрили шахраїв, які привласнювали автомобілі для ЗСУ під виглядом фонду (gp gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві група шахраїв під виглядом благодійного фонду привласнювала автомобілі для українських військових. Правоохоронці викрили групу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Києва в Facebook.

До складу злочинної групи входило три людини. З метою прикриття своєї діяльності зловмисники використовували маркування громадських організацій та продавали автомобілі, призначені для українських військових.

Правоохоронці встановили, що шахраї з метою отримання прибутку продавали автотранспорт, який надходив в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав і призначався для потреб ЗСУ. З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували наклейки громадських організацій.

Поліція продовжує проводити обшуки за місцями проживання зловмисників у Києві, Київській області та Львові.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - незаконне використання з метою отримання прибутку з гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.

Їм загрожує до семи років в'язниці.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області затримали чоловіка, який намагався на вантажному потязі виїхати з України.

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