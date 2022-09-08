У Києві викрили шахраїв, які привласнювали автомобілі для ЗСУ під виглядом фонду
У Києві група шахраїв під виглядом благодійного фонду привласнювала автомобілі для українських військових. Правоохоронці викрили групу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Києва в Facebook.
До складу злочинної групи входило три людини. З метою прикриття своєї діяльності зловмисники використовували маркування громадських організацій та продавали автомобілі, призначені для українських військових.
Правоохоронці встановили, що шахраї з метою отримання прибутку продавали автотранспорт, який надходив в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав і призначався для потреб ЗСУ. З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували наклейки громадських організацій.
Поліція продовжує проводити обшуки за місцями проживання зловмисників у Києві, Київській області та Львові.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - незаконне використання з метою отримання прибутку з гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.
Їм загрожує до семи років в'язниці.
Нагадаємо, раніше у Вінницькій області затримали чоловіка, який намагався на вантажному потязі виїхати з України.