Беспорядки в Южной Корее и возвращение Чернышова в Кабмин: новости за 3 декабря

Более подробно о том, что произошло во вторник, 3 декабря – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативу членству в НАТО, - МИД

МИД по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума обратился к партнерам с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Украина считает, что такой гарантией является полноправное членство в НАТО.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - заявил МИД.

ВСУ выбили врага из плацдарма в Харьковской области и вернули контроль над правым берегом Оскола

Как сообщил Генштаб, в районе села Новомлинск россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Оккупанты имели преимущество в силах и даже попытались переправиться через реку.

Украинские защитники благодаря поддержке артиллерии и подразделений дронов выбили противника из плацдарма.

Индия отказывается от российского оружия в пользу новейших разработок США, - Bloomberg

Как пишет издание, планы Индии и России по совместной разработке и производству вертолетов и современных истребителей были отложены некоторое время назад. Предложение об аренде атомной подводной лодки из России для обучения индийского экипажа также вряд ли будет реализовано.

Это существенное изменение политики для страны, которая зависит от оружия из Москвы.

Рютте ответил на заявление Зеленского о "зонтике" НАТО для прекращения горячей фазы войны

"Поэтому я бы сказал больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как мог бы выглядеть мирный процесс", - сказал генсек НАТО.

Рютте считает, что Украину нужно обеспечить всем необходимым для более сильной позиции на переговорах.

Правительство переименовало Министерство реинтеграции: Шмигаль объяснил, зачем

Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это решение поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции.

Хаос в Сеуле. Что происходит в Южной Корее и почему ввели военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль внезапно объявил военное положение. На улицах Сеула появилась военная техника, по его распоряжению приостановлена работа политических партий, силы безопасности зашли в парламент, но депутатам удалось принять резолюцию, обязывающую президента отменить указ.

Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины

Алексей Чернышов возвращается в Кабмин. Он возглавит Министерство национального единства Украины.

За соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев.

"Совет назначил Алексея Чернышова на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Украины", - написал Железняк.