Завладение землей в Киеве. НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевсовета Комарницкого

"На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей", - сообщили в НАБУ.



Стоит заметить, что по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, Комарницкий пытается покинуть территорию Украины.

Директор НАБУ выразил надежду, что "правоохранительная система сработает на то, чтобы этот человек не покинул территории Украины".

Дело о завладении землей в Киеве

Ранее мы писали о том, что украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете. Чиновники, вероятно, незаконно завладели землей стоимостью 11,6 млн гривен.

Главные фигуранты дела

По информации источников РБК-Украина, главными фигурантами дела являются: