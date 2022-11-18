Заводы "Метинвеста" работают на 50-60% мощности

Металлургическая отрасль в Украине имеет серьезные проблемы из-за войны и работает с неполной загрузкой. Тем не менее, продолжает оказывать мирным жителям и Вооруженным силам Украины максимальную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью Sky News.

"У нас в Украине осталось два металлургических комбината - один в Запорожье, другой - в Каменском. Они оба сейчас работают, их мощности загружены примерно на 50-60%. Однако мы имеем возможность производить бронированные плиты, стальные укрытия и т.д.", - объяснил он.

По его словам, все предприятия металлургической отрасли пытаются сделать максимум ради предстоящей победы Украины и быть для страны надежной опорой.

Он также подчеркнул, что Россия обязательно ответит за все свои преступления и заплатит полную цену за разрушенные в Украине предприятия.

"Мы уверены, что должны получить полную компенсацию за убытки от россиян. И реинвестировать ее в украинские заводы, чтобы возобновить их работу", - резюмировал Рыженков.

Напомним, ранее сообщалось, что "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней в Украине около 18 млрд грн налогов и сборов.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд. грн.