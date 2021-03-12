RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа

Автор: Артур Родивилов

У США в місті Фрімонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа заводі з випуску автомобілів Tesla. Про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє телеканал KRON4

За попередніми даними, загоряння сталося у частині заводу, де йшло будівництво. В даний час на місце події викликані пожежники.

Місцевий телеканалу стверджує, що співробітники Tesla намагаються загасити вогонь за допомогою піску.

Це не перша пожежа на заводі у Фримонте. До цього займання сталося у серпні 2018 року.

Тоді глава компанії Tesla Ілон Маск розповів, що в одному з ангарів загорівся картон, приготований для переробки. Маск зазначав, що в результаті пожежі ніхто не постраждав, пошкоджень на заводі не виявили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті пожежі, який стався на заводі автоконцерну BMW в місті Ландсхут (Баварія), в Німеччині постраждало 3 людини.

Троє пожежників отримали поранення, один з них направлений у лікарню для лікування.

Також повідомлялося, що в бельгійському місті Шателе на металургійному заводі APERAM стався вибух, в результаті чого постраждало троє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України TeslaКалифорния
Читайте також
Маск за день заробив рекордні 25 млрд доларів на зростанні акцій Tesla
Компанія Маска будує гігантську акумуляторну батарею в Техасі
Прогноз погоди