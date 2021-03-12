На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа

У США в місті Фрімонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа заводі з випуску автомобілів Tesla. Про постраждалих не повідомляється.

За попередніми даними, загоряння сталося у частині заводу, де йшло будівництво. В даний час на місце події викликані пожежники.

Це не перша пожежа на заводі у Фримонте. До цього займання сталося у серпні 2018 року.

Тоді глава компанії Tesla Ілон Маск розповів, що в одному з ангарів загорівся картон, приготований для переробки. Маск зазначав, що в результаті пожежі ніхто не постраждав, пошкоджень на заводі не виявили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті пожежі, який стався на заводі автоконцерну BMW в місті Ландсхут (Баварія), в Німеччині постраждало 3 людини.

Троє пожежників отримали поранення, один з них направлений у лікарню для лікування.

Також повідомлялося, що в бельгійському місті Шателе на металургійному заводі APERAM стався вибух, в результаті чого постраждало троє людей.