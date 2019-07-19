На заводі в Китаї стався вибух, є жертви

Загинули щонайменше 2 людини, 18 отримали поранення
Сьогодні, 19 липня, в центральному Китаї стався потужний вибух на заводі, в результаті чого щонайменше дві людини загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTV.
Також повідомляється, що 18 осіб отримали поранення, ще 12 - пропали без вісті.
У заяві наголошується, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в радіусі трьох кілометрів.
За даними Сіньхуа, вибух стався на одному з газових заводів в місті Іма провінції Хенань.
Причини інциденту розслідуються.
中国・河南省三門峡で大爆発が発生。近隣に被害が出ているようです。映像が出回っていますが爆発原因や被害規模、詳細は不明pic.twitter.com/1JPfyRqXMf— xbox360 kyrie (@kyrie16) 19 липня 2019 р.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на сході Китаю стався вибух на хімічному заводі, в результаті чого загинули двоє людей, ще дев'ять отримали поранення. Вибух прогримів під час порятунку працівника, який потрапив у виробничий резервуар.
Крім того, у Китаї кількість жертв вибуху на хімічному заводі зросла до 62 осіб. Вибух на заводі пестицидів був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані в півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.