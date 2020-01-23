Заарештували миколаївський завод "Океан"

Фото: "Миколаївський завод "Океан" (wikipedia.org)

Накладення арешту не забороняє користуватися майном власникам

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно комплексу "Миколаївський суднобудівний завод "Океан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що прокуратура внесла до суду відповідну прохання для запобігання подальших спроб незаконного відчуження майна заводу.

"Саме з метою збереження стратегічного для держави підприємства прокуратура внесла, а Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно заводу. Накладення арешту не забороняє користуватися і володіти зазначеним майном його власникам. Заборона суду стосується тільки права розпоряджатися і відчужувати його", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ затримала колишнього генерального директора київського оборонного заводу "Маяк", який вимагав 2,5 млн доларів хабара за сприяння в укладенні угоди з майном "Укроборонопрома".

Також, в серпні минулого року Верховний суд України відновив арешт всього рухомого і нерухомого майна підприємства "Рівнеазот". Верховний суд також поновив арешт рахунків заводу в банках "Кліринговий дім" та "Альянс".