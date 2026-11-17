На предприятии "Королівський смак" из-за атаки РФ произошел масштабный пожар, во время которого погиб человек. Производство остановлено полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по связям с общественностью компании Геннадия Тертичного.
Спасатели пытались потушить огонь, но укротить его не удалось. В ночь пожар разросся настолько, что уничтожил продукцию, производственные мощности и помещения предприятия.
"Самая большая трагедия этого события - человеческая потеря. К сожалению, несмотря на все меры безопасности, есть погибший. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении компании.
"Никакой материальный ущерб нельзя сравнить с человеческой жизнью", - добавили в компании.
Из-за масштабных разрушений и колоссальных убытков предприятие полностью остановило производство. Пока возможности возобновить работу нет.
Напомним, 16 ноября в результате атаки беспилотников на Днепрбыла повреждена часть завода "Олейна", принадлежащего американской компании Bunge.
Никто из сотрудников не пострадал - на момент атаки предприятие не работало.
Как сообщало РБК-Украина, в тот же день Россия атаковала предприятия в двух областях.
В Одесской области под удар попали агрологистика и упаковочное производство, известно о двух пострадавших.