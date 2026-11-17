Спасатели пытались потушить огонь, но укротить его не удалось. В ночь пожар разросся настолько, что уничтожил продукцию, производственные мощности и помещения предприятия.

"Самая большая трагедия этого события - человеческая потеря. К сожалению, несмотря на все меры безопасности, есть погибший. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении компании.

"Никакой материальный ущерб нельзя сравнить с человеческой жизнью", - добавили в компании.

Из-за масштабных разрушений и колоссальных убытков предприятие полностью остановило производство. Пока возможности возобновить работу нет.

Напомним, 16 ноября в результате атаки беспилотников на Днепрбыла повреждена часть завода "Олейна", принадлежащего американской компании Bunge.

Никто из сотрудников не пострадал - на момент атаки предприятие не работало.