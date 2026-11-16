Российские оккупанты в очередной раз ударили по заводу "Олейна" в Днепре. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Об этом РБК-Украина сообщили в американской компании Bunge, которая владеет заводом.

"В результате атаки беспилотников на Днепр 16 ноября была повреждена часть производственного объекта нашей компании в городе. Никто из сотрудников не пострадал", - подчеркнули в Bunge.

В компании отметили, что в момент атаки предприятие не работало.

Масштабы повреждений продолжают оценивать.

Удар по "Олейне"

Напомним, ранее о российском ударе по заводе "Олейна" в Днепре заявил мэр города Борис Филатов. По его словам, это была уже третья атака на предприятие за время войны.

Он обратил внимание, что этот завод принадлежит американской компании.

К слову, также россияне атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области. По данным ДТЭК, в результате таких ударов Днепр полностью остался без света.