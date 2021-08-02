Завод Коломойського затягує рішення суду щодо відновлення роботи сонячної станції TIU Canada

Зокрема, повідомляється, що 23 липня від акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" надійшло клопотання до суду про витребування доказів щодо відключення сонячної електростанції.

При цьому липня НЗФ подав клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтоване тим, що представник заводу оскільки бере участь в іншій судовій справі в цей день.

Водночас суд зазначив, що в силу вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод судові розгляди мають відбуватися упродовж розумного строку і що Нікопольский завод феросплавів має можливість визначити іншого представника, щоб він зявився на засідання суду.

"Відтак, наведені відповідачем у клопотанні про відкладення розгляду справи причини неявки у судове засідання його представника не є поважними. З огляду на вищевикладене, колегія суддів відмовляє у клопотанні представника Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" про відкладення розгляду справи", - зазначається в матеріалах справи.

Разом з тим, суд оголосив перерву в розгляді справи, призначив наступне засідання на 8 вересня і при цьому зобов’язав НЗФ забезпечити явку свого представника на це засідання.