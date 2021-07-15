Дело "Роттердам+": заводи Коломойського знову оскаржують закриття справи

Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів Ігоря Коломойського, а також Центр протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна знову подали позови з проханням скасувати рішення про закриття справи "Роттердам+" через відсутність в ньому складу злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис на офіційному каналі суду, який відбувся в четвер, 15 липня.

Слідча суддя Катерина Широка на початку засідання повідомила, що позивач подав заяву про відвід судді. Через це розгляд справи призупинено до вирішення питання про відвід.

Заявники після призначення розгляду справи про відвід не з'явилися в суд, по суті проігнорувавши засідання, яке відбулося за їх ж ініціативою. Засідання призначене на п'ятницю, 16 липня.

На думку адвокатів, це нетипова заява, коли сторони діють в загальних інтересах з НАБУ, не довіряють ВАКСу, з яким з моменту створення антикорупційної системи практично завжди було повне взаєморозуміння.

На даний момент аналогічну справу розглядає інша суддя ВАКС за заявою, поданою в один день представниками лояльних до НАБУ ЦПК Віталія Шабуніна та Запорізького заводу феросплавів Коломойського.