ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коломойський вийшов з наглядової ради "1+1"

Новость на русском →
Київ, Середа 08 грудня 2021 15:38
Коломойський вийшов з наглядової ради "1+1" Фото: Ігор Коломойський (dynamo.kiev.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Український бізнесмен Ігор Коломойський вийшов з наглядової ради телеканалу "1+1". У зв'язку з цим каналу переоформлять ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Зокрема, компанія ТРК "Студія 1+1" звернулася за переоформленням ліцензії у зв'язку зі змінами в наглядовій раді - з неї вийшов Коломойський. Нацрада підтримала переоформлення ліцензії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не проводить "союзницьких розмов" з бізнесменом Ігорем Коломойським, в тому числі з питання медіа-підтримки в обмін на розділ "Укрнафти".

Навесні 2021 року США ввели санкції проти Коломойського "за його причетність до корупції".

Читайте РБК-Україна в Google News
1+1 Ігор Коломойский
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України