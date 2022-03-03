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Найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям

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Четвер 03 березня 2022 17:21
Найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям Завод "Єврокар" (Фото: zakarpatauto.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Підприємство "Єврокар", яке випускає автомобілі Skoda, приймає у своїх корпусах переселенців. Завод перетворили на центр для надання допомоги біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника директора виконавчої дирекції Федерації автопрому України Ганни Суворкіної.

"Багато українців сьогодні евакуювали свої сім'ї в західні області країни. Зокрема - в Закарпатську область. За попередніми підрахунками, кількість біженців вже досягла 50 тисяч осіб і постійно збільшується. Тому "Єврокар" не може стояти осторонь. Ми робимо все можливе, щоб допомогти Закарпаттю і нашій країні подолати кризу і надати підтримку біженцям з інших регіонів", — заявила Ганна Суворкіна.

На підприємстві разом з місцевою владою створюється перелік першочергових потреб біженців. Йдеться про фінансову допомогу, предмети першої необхідності, засоби гігієни та ліки.

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