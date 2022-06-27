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Завітневич про наступ з Білорусі: небезпека є, готуємося постійно

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 09:41
Завітневич про наступ з Білорусі: небезпека є, готуємося постійно Фото: голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олександр Білоус

Небезпека наступу російських військ з боку Білорусі зберігається, хоча найближчими днями він малоймовірний. Збройні сили України готові до всіх сценаріїв.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

"Ця небезпека завжди є. Якщо по ситуації на сьогодні, на день-два, я думаю, ні, тому що на кордонах в Білорусі немає угруповання, яке зможе зробити цей незрозумілий марш незрозумілою кількістю. Такого ми зараз не бачимо", - повідомив Завітневич.

При цьому Збройні сили України готові до відсічі. "Ми не сидимо склавши руки, вже відійшли від шоку, і більше це не повториться. Готові зараз вже до всіх сценаріїв, готуємося постійно, не перестаємо готуватися. Не тільки Київ, а й Житомирська, Рівненська та Волинська області. По довжині всього кордону", - додав він.

Майданчик для ракетних обстрілів

Завітневич також нагадав, що Білорусь була і є майданчиком, плацдармом для вторгнення, застосування "Іскандерів" і ракет з літаків.

"Ніхто не забуває цей напрямок, всі постійно працюють. Готується сухопутний компонент білоруської армії, не готується - це інформація, яку не можна підтвердити. Зараз провокацій немає", - сказав голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони.

За його словами, в деяких телеграм-каналах і ЗМІ не просто говорять, що є ризики, а пишуть конкретно, що приїхало 100 танків, пройшли вже якесь село, "але це не відповідає дійсності".

"Це знову ж таки елементи інформаційної атаки, які впливають на психологічний стан людей", - повідомив Завітневич.

Нагадавши, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль вирішив втягнути Білорусь у війну з Україною. Він звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що білоруси не повинні йти вмирати, тому що так вирішило російське керівництво.

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