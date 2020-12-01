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Від чого залежить розмір виплат безробітним: роз'яснення Держслужби зайнятості

Автор: Олександр Білоус

Розмір виплат безробітним залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати перед звільненням. Виплати не можуть перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму.

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Про це йдеться в роз’ясненні Державної служби зайнятості.

Як зазначається в повідомленні, безробітним, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить більше шести місяців, розмір виплат визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:

  • - до 2 років - 50%;
  • - від 2 до 6 років - 55%;
  • - від 6 до 10 років - 60%;
  • - понад 10 років - 70%.

Водночас застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.

Крім того, допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Максимальна допомога по безробіттю зросте пропорційно збільшенню мінімуму. Його розмір становить чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (з 1 грудня - 2270 гривень). Таким чином, сума збільшиться з 8788 гривень до 9080 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

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