Все зависит от Путина. Польша готова евакуювати частину українців у разі ескалації

"Що більша допомога українській армії, то менші шанси на те, що може статися ескалація конфлікту. Хоча, все залежить від однієї людини і від того, що в її голові відбудеться", - зауважив Моравецький.

За його словами, у Польщі готуються до "найгіршого варіанту розвитку подій".

"Польща готується і на найгірший варіант, але я надіюся, що такого не станеться. ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян", - заявив Моравецький.

На запитання журналіста, чи має намір Польща продовжити паркан на кордоні з Білоруссю до українсько-польскої межі він відповів, що "не бачить такої потреби".

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що подальшої військової ескалації з боку РФ не станеться, а конфлікт буде вирішено шляхом дипломатії.

"Українська армія сильна як ніколи. Хочу запевнити громадян України в безпеці. Ми вдячні Польщі за підтримку. Польща приймала наших громадян у разі потреби і я переконаний, що це буде і надалі. Ми маємо великі сподівання, що ескалація буде вирішена дипломатичним шляхом", - зазначив Шмигаль.