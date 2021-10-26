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Залежить від Лаврова: Кулеба розповів, коли пройде нормандська зустріч міністрів

Автор: Дмитро Левицький

Нормандська зустріч на рівні міністрів відбудеться після того, як на неї погодиться міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Глави МЗС України, Німеччини та Франції готові в ній брати участь.

Про це у відповідь на запитання РБК-Україна в Twitter заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Хайко Маасом і Жаном-Івом Ле Дріаном готові", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що Кулеба "пересмикував" факти, коли оголосив про обіцянку президента Росії Володимира Путіна скликати зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату.

Український міністр у свою чергу назвав слова Лаврова слабким виправданням, оскільки в результаті таких заяв словами Москви більше ніхто не вірить.

Зазначимо, лідери "нормандської четвірки" домовилися провести саміт на рівні міністрів.

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Дмитро КулебаЛавровНормандський формат