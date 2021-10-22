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Оприлюднено нормативи для нарахування субсидій у "червоних" зонах

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 13:42
Оприлюднено нормативи для нарахування субсидій у "червоних" зонах Фото: торішні нормативи для нарахування субсидій будуть діяти лише у червоних зонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів з 1 жовтня скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Підвищений норматив буде діяти лише у разі запровадження в регіоні "червоного" рівня карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"На період карантину для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів", - йдеться в повідомленні.

Мінсоцполітики наводить стандартні нормативи, які будуть збільшені на 50% у червоних зонах:

- для користування послугами з централізованого водопостачання - 2 куб. метри холодної води на одну особу на місяць за наявності послуги з постачання гарячої води та 3,6 куб. метри холодної води на одну особу на місяць за відсутності послуги з постачання гарячої води;

- для користування послугами з постачання гарячої води - 1,6 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з централізованого водовідведення - 3,6 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з постачання та розподілу природного газу:

  • за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 3,3 куб. метра на одну особу на місяць;
  • за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 куб. метра на одну особу на місяць;
  • за наявності газової плити та газового водонагрівача - 10,5 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з постачання та розподілу електричної енергії у житлових приміщеннях (будинках):

  • у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах третьому - шостому цього підпункту, - 70 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт·г на місяць;
  • обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт·г на місяць;
  • обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води - 130 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт·г на місяць;
  • не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт·г на місяць.
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