Метель, но +17. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Осадки

Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей небольшой дождь; днем в западных, северных и Винницких областях умеренный дождь (в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильные осадки), на остальной территории без существенных осадков.

Гололедица и ветер

Ночью и утром на Левобережье местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/c; на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с, метель.

Температура воздуха

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях 2-7° мороза; днем 6-11 ° тепла, в центральных областях и южной части 12-17°, в Карпатах и восточных областях 2-7° тепла.

Как сообщалось, в Украине в эти выходные, 25 и 26 февраля, ожидается мокрый снег и дождь. При этом синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов.

При этом в марте 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Это на 2 градуса выше нормы.