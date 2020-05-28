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Ще дві підозри оголосили по справі Гладковського

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 17:10
Ще дві підозри оголосили по справі Гладковського
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Фігурантів підозрюють в організації схеми по відмиванню 50 млн гривень

Правоохоронці повідомили про підозру ще двом фігурантам у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який підозрюється в організації корупційних схем в оборонній сфері. Обидва підозрюваних - представники конвертаційного центру, за допомогою якого були легалізовані 50 млн гривень, отриманих в результаті несплати податків.

Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі в Facebook.

Обох фігурантів підозрюють ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинені групою осіб в особливо великих розмірах).

"Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році дві людини, які фактично здійснювали управління суспільством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачань комплектуючих для військової техніки у державні підприємства концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків з таких операцій", - зазначили в САП.

Наголошується, що в схемі також брав участь колишній директор "Оптимумспецдеталь".

Нагадаємо, в кінці квітня по даній справі правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом фігурантам.

Також РБК-Україна писало, що у середині травня суд збільшив Гладковскому суму завданих збитків майже на 7 млн гривень.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України подозрениеСАПГладковський
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