Три подвига и одна "кинокомедия" Маркевича: как новый тренер "Карпат" вошел в историю

Хотя в одной из украинских песен и поют, что дважды в одну реку войти невозможно, но 72-летний специалист умудрился в пятый раз возглавить "Карпаты". Именно во львовском клубе он добился первых заметных успехов в элите украинского футбола. И именно сюда, поближе к родным Винникам, еще несколько раз возвращался.

"Бронза" и два финала Кубка Украины с "Карпатами"

Впервые на тренерскую скамью "зелено-белых" Маркевич попал перед сезоном 1992/93. Старт был хорошим. Львовяне дошли до финала Кубка Украины, хотя и имели преимущественно посредственных соперников – николаевский "Эвис", СК "Одесса", запорожские "Металлург" и "Торпедо".

В финале "Карпаты" ждал тогдашний гегемон – киевское "Динамо". На столичном тогда еще Республиканском стадионе львовяне сражались достойно, но проиграли (1:2). Зато получили путевку в Кубок кубков. Там, однако, успеха не имели. "Зелено-белые" в первом же раунде уступили ирландскому "Шелбурну" (1:0, 1:3). Таковы были реалии.

Второй этап Маркевича в "Карпатах" начался в 1996 году, а расцвета команда достигла за два года. Тот разлив "зелено-белых" наделал немало шума, взяв бронзовые награды в сезоне 1997/98. К тому же чемпионов из "Динамо" львовяне обыграли и дома, и на выезде.

Через год "Карпаты" снова дошли до финала Кубка Украины. В этот раз столичный гранд победил увереннее (3:0) благодаря дублю Шевченко, который был на чемоданах в Милан. А вот в Кубке УЕФА львовян уже тренировал Лев Броварский...

Вице-чемпионство "Металлиста"

Сезон 2012/13 украинской Премьер-лиги считают вершиной турнира. Тогда намерения бороться за титул откровенно декларировали 4 (!) команды. "Металлист", который еще в 2005-м возглавивший Маркевич, был одним из претендентов. С Клейтоном, Девичем, Кристальдо и другими харьковчане финишировали выше "Динамо" и "Днепра". А вот тот "Шахтер" был недостижим.

Но в то же время это было и начало конца "Металлиста". Маркевич с командой прошел 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов (выбили ПАОК по сумме двух матчей) и готовился дать бой "Шальке" в борьбе за путевку в групповой этап. Однако в кабинетах решили иначе – харьковчан наказали за давний грешок с договорным матчем и выбросили из еврокубков.

Финал Лиги Европы для "Днепра"

В мае 2014 года Маркевич возглавил "Днепр". Первый же сезон стал ныне недостижимым для всех украинских команд ориентиром. "Сине-бело-голубые" дошли до финала еврокубка, хотя стартовали на международной арене не слишком удачно. Днепровцы вылетели от "Копенгагена" в квалификации Лиги чемпионов.

Зато сложилось в Лиге Европы. "Днепр" преодолел квалификацию, групповой этап и четыре стадии плей-офф. В частности, в матчах на вылет подопечные Маркевича выбили "Олимпиакос", "Аякс", "Брюгге" и "Наполи". Калинич, Селезнев, Коноплянка, Ротань и другие стали не только любимцами нейтральных болельщиков, но и общенародными.

Уже потом открылись печальные подробности положения "Днепра". Футболисты играли на морально-волевых, Маркевич платил премиальные из собственного кармана, а в конце сезона уже даже не хватало игровых футболок... Само появление "Днепра" в финале было вызовом. Но одолеть "Севилью" в битвах за этот трофей пока никто не смог. Жозе Моуринью убедился в этом несколько дней назад.

Калинич открыл счет на варшавском "Народовом", но нервионцы ответили голами Крыховяка и Бакки. Ротань сравнял счет под занавес первой половины. Но во втором тайме тот же Бакка оформил дубль, и кубок уехал в Испанию. Маркевич задержался в "Днепре" еще на год, но агония клуба продолжилась. Когда же ушел тренер, то и команда вскоре скончалась.

Кроме спортивных достижений, Маркевич на протяжении тренерской карьеры изрядно пополнил украинский футбольный фольклор. Его огненные пресс-конференции надолго запомнились журналистам и фанатам. Отдельные же высказывания вообще разошлись на цитаты. Одна даже подарила название одному из YouTube-проектов о футболе.

А красноречивым стал эпизод, когда досрочно завершить общение Маркевича с прессой пыталась уборщица ОСК "Металлист" в Харькове. Тренер ответил гневной тирадой с элементами юмора, отметив, что в Британии такое вряд ли могло бы произойти. Поэтому остается надеяться, что за 7 лет без тренерской работы Маркевич не потерял талант ни в ремесле, ни в коммуникациях.