СБУ задержала четырех вражеских агитаторов. Один из них восхищался ударами по Харькову

Правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Один агитатор восхищался ударами РФ по Харькову

В Одессе задержали местного блогера, который разместил в TikTok собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года.

Тогда оккупанты ударили по городу российскими ракетами типа "Искандер", что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей.

"Несмотря на это, фигурант пытался "отбелить" военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире российского телевидения, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы", - говорится в заявлении.

Женщина призвала отказаться от сопротивления

СБУ сообщает, что в Киевской области местная жительница через собственные аккаунты в Faceook и Telegram агитировала украинцев "сложить оружие" и не оказывать сопротивления россиянам.

Также злоумышленница использовала интернет-ресурсы для распространения фейков о различных национальных общинах Украины.

Третий агитатор поддержал оккупацию Крыма

В Черкасской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который выступал в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, имея вид на жительство в РФ, мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине.

Фейки о религиозных общинах

СБУ в Днепре задержала координатора местной ячейки прокремлевской организации "Народовластие".

Злоумышленник от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки в отношении представителей местных религиозных общин.

Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Также он распространял дезинформацию о деятельности Сил безопасности и обороны на территории прифронтового региона.

Что им грозит

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Еще двое дополнительно получили подозрение в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.