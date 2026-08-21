Благодаря пошлине переработка рапса увеличилась почти втрое. Что это дает экономике?

Статистические итоги сезона

В маркетинговом 2025-2026 году объем производства семян рапса в Украине составил 3,2 млн. тонн, из которых 1,9 млн. тонн было экспортировано и 1,5 млн. тонн - было переработано на предприятиях внутри страны.

Таким образом, доля переработки семян рапса в завершившемся маркетинговом году составляла 43%.

Министр сообщил, что в маркетинговом 2024-2025 году объем производства семян рапса составил 3,7 млн. тонн, из которых на экспорт было направлено 3,1 млн. тонн, а 0,6 млн. тонн или только 16% было переработано на украинских предприятиях.

Читайте также: Агротехкомпания Kernel обеспечила каждый десятый доллар в структуре экспорта 2025 года

Тарас Высоцкий сказал, что объем переработки рапса увеличился почти в три раза и добавил, что доля переработки на уровне 43% - это максимум.

"Я думаю, (доля переработки - ред.) может быть больше", - отметил министр.

Значение для экономики

Переработка сырья на украинских заводах создает добавленную стоимость внутри страны, обеспечивает рабочие места и отчисления в бюджеты разных уровней, сказал в комментарии РБК-Украина генеральный директор профильной ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

"В масличной отрасли мы перешли по экспорту сырья на увеличение переработки… Мы в три раза увеличили переработку рапса", - отметил он.

В масляной и касающихся отраслях (элеваторное хозяйство, логистика) работает около 100 тысяч человек. Отрасль уплачивает НДС при покупке сырья, налог на прибыль при реализации перерабатывающей продукции, а также все платежи из фонда заработной платы.

"Все наши предприятия находятся на общей системе налогообложения", - добавил глава ассоциации.

Масличная отрасль в 2025 году обеспечила 7,2 млрд долларов валютной выручки, что составило каждый пятый-шестой доллар, поступивший в Украину, отметил Степан Капшук.

В прошлые годы объем переработки семян рапса был ниже, большая часть сырья вывозилась на экспорт.

"Этот год показал, что мы можем перерабатывать и загружать наши заводы", - сказал гендиректор ассоциации "Укролияпром".