Благодаря помощи США еще пятерых украинцев отпустили из Беларуси, - Зеленский

По словам Зеленского, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов доложил о подготовке спецмероприятий для освобождения украинских граждан, которые были в заключении на территории Беларуси.

"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничества наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", - отметил президент.

Зеленский добавил, что поручил ГУР и другим службам, представленным в Координационном штабе, максимально активизировать работу на направлении освобождения украинских военнопленных, которые находятся в России.

"Чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных. Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену", - отметил он.

Тем временем в Беларуси подтвердили, что по договоренности с США освобождают 123 политических заключенных, которых бросил за решетку режим Лукашенко. Подтверждение опубликовали каналы, неофициально связанные с самопровозглашенным президентом. Освобождение связали с отменой санкций против калийной промышленности Беларуси.

"Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан разных стран, осужденных в соответствии с законами Республики Беларусь за совершение преступлений различной направленности", - написал один из каналов.

В целом, заявили там, за последнее время благодаря усилиям других государств из застенков режима Лукашенко освободили 156 человек. Среди них гражданами Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.