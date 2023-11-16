Нанес ущерб на 25 млн грн. Во Львовской области разоблачили экс-командира воинской части

Как отмечается, фигурант по состоянию здоровья в марте 2023 года подал в отставку и занимает должность заместителя председателя Золочевской районной военной администрации.

По данным следствия, в апреле 2022 года командир части закупил цистерны для хранения горюче-смазочных материалов части. При этом он воспользовался возможностью осуществлять прямые закупки в условиях военного положения и заключил соглашение с киевской компанией без торгов.

В результате воинская часть закупила резервуары РТС-50 по завышенным ценам, которые к тому же не отвечали техническим требованиям. Так, толщина металла цистерн была меньше, чем предусмотрено техническими требованиями.

Военная часть приобрела 72 таких цистерна за почти 64,5 млн гривен, хотя рыночная стоимость резервуаров составляла 39,3 млн гривен. Поэтому государству был нанесен ущерб на 25 млн гривен.

Фото: экс-командир воинской части во Львовской области нанес ущерб государству на 25 млн грн (dbr.gov.ua)

Фигуранту сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Также подано в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения - содержания под стражей. По месту работы подозреваемого состоялись обыски, в ходе которых изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время продолжается следствие, назначен ряд экспертиз.