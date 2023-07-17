Нанесет ущерб миллионам людей. США раскритиковали Россию за выход из "зерновой сделки"

Решение России приостановить свое участие в "зерновой сделке" нанесет ущерб миллионам людей по всему миру.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Адам Ходж, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Решение России приостановить участие в Черноморской зерновой инициативе усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире. Черноморская зерновая инициатива сыграла решающую роль в снижении цен на продовольствие во всем мире, которые резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину", - подчеркнул Ходж.

Он отметил, что большая часть зерна поступала в те регионы, которые испытывали наибольшую нехватку продовольствия. При этом доставка зерна на мировые рынки снижала цены на продовольствие для всех.

"Препятствуя поступлению этого зерна на рынки, мы наносим ущерб людям во всем мире, и мы уже наблюдаем скачок мировых цен на пшеницу в результате приостановки Россией своего участия в Инициативе. Мы призываем правительство России немедленно отменить свое решение", - добавил Ходж.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна отказывается продлевать "зерновую сделку", в рамках которой Украина могла экспортировать свое зерно по Черному морю.

Он объяснил это тем, что условия России в рамках соглашения якобы не выполняют.

На такую ситуацию уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что действие "зерновой сделки" можно продолжать и после выхода страны-агрессора.