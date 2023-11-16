Задание всех дипломатов. Зеленский заявил о необходимости усилить ПВО в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина расширяет свое сотрудничество по улучшению воздушного щита от российских обстрелов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
Зеленский заметил, что не всю информацию о ПВО можно разглашать в публичном пространстве. Однако Украина постоянно сильнее, а возможности нашей ПВО увеличиваются.
"Конечно, это еще не сто процентов защиты. Много работы впереди. Такие города, как Харьков, такие регионы, как Донецкая область и Запорожье, нуждаются в большей системе, больше безопасности. Эта задача есть у всех наших дипломатов, у всего нашего государства", – сказал Зеленский.
Ночная атака в ночь на 16 ноября
Этой ночью в Харьковской области раздались взрывы. Воздушные силы объявили о ракетной опасности.
Согласно данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Слышали не менее семи взрывов. По словам главы ОВА Харьковской области Олега Синегубова, предварительно враг атаковал город с ЗРК С-300.
"В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших", - добавил Синегубов.
Утренняя атака 16 ноября
Утром российские террористы с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.
Позже в регионе раздались взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат подтвердил информацию об атаке "Шахедов". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях к отбою тревоги. В целом врагзапустил не менее 10 БпЛА.
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