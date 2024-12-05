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НМТ или ВНО? Какие тесты будут сдавать поступающие после завершения войны в Украине

Четверг 05 декабря 2024 15:10
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НМТ или ВНО? Какие тесты будут сдавать поступающие после завершения войны в Украине После окончания войны поступающим, скорее всего, придется сдавать ВНО (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

По завершению войны (военного положения) в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) планируют вернуться к "классической модели экзаменов" для поступающих - внешнему независимому оцениванию (ВНО). Тем временем в 2025 году для поступления в вузы нужно будет сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора УЦОКО Татьяны Вакуленко в эфире "Київ 24".

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Как выпускники будут поступать в вузы после окончания войны

По словам главы Украинского центра оценивания качества образования, после завершения войны выпускникам, скорее всего, придется сдавать тесты в рамках внешнего независимого оценивания.

"Безусловно, мы планируем вернуться к классической модели тестирования - когда один предмет поступающий проходит в пределах одного дня оценивания", - подчеркнула она.

Вакуленко уточнила, что в УЦОКО хотят "полноценно предоставить возможность поступающему проявить свои учебные достижения".

"А нам - лучше оценить поступающего", - добавила она.

В то же время эксперт отметила, что Украина вряд ли вернется к бумажному тестированию.

"Потому что, как мы видим, на сегодняшний день компьютерное оценивание полностью себя оправдывает. Поступающие быстрее получают результаты. Мы - так же", - объяснила Вакуленко.

По ее словам, в рамках компьютерного оценивания можно обеспечить "и те форматы тестов, которые на сегодняшний день мы не реализуем, учитывая нехватку времени во время оценивания".

"Например, открытые задания, написание собственного высказывания и т.д. Все это можно реализовать в рамках компьютерных тестирований", - подчеркнула специалист.

"Совпадает" ли модель НМТ-2025 с тестированием прошлого года

Вакуленко рассказала также, что модель тестирования в следующем году - НМТ-2025 - почти полностью соответствует той, которую реализовали в 2024 году.

"Поступающие будут проходить оценку по 4 предметам в пределах двух блоков по 120 минут. Будут иметь перерыв 20 минут - между этими блоками", - напомнила она.

Специалист отметила, что в рамках национального мультипредметного теста "все сохранено".

"И продолжительность оценивания, и перечень предметов обязательных. Это - украинский язык, математика, история Украины, а также предмет по выбору поступающего из большого перечня (у нас будут иностранные языки, биология, химия, география, физика, украинская литература)", - объяснила глава УЦОКО.

Она отметила, что (как и в прошлом году) абитуриент "сможет выбирать именно тот предмет, который, по его мнению, является самым близким, и по которому потенциально может получить наивысший результат, и, очевидно, который связан с будущим поступлением".

"Единственным существенным отличием для поступающих будет то, что по истории Украины теперь нужно учить абсолютно все темы, обозначенные в программе подготовки", - подчеркнула Вакуленко.

В прошлом году, по ее словам, поступающие не проходили при оценке некоторые темы, однако на НМТ-2025 - обязательно будут проходить, "будут задания по всем темам".

Почему экзамен по всем предметам НМТ проходит в один день

Директор УЦОКО рассказала, что в целом модель НМТ себя оправдала.

"Безусловно, она не простая. И здесь не нужно лукавить. Мы понимаем, что 4 предмета проходить в один день тяжело для поступающих. В то же время все другие альтернативы такой модели, например, прохождение оценивания в пределах двух дней, лишали бы огромное количество поступающих права на прохождение этих экзаменов", - подчеркнула она.

Вакуленко напомнила, что УЦОКО проводит оценивание не только в Украине.

"Мы проводим оценивание за границей. Проезд за границей достаточно дорогой. И мы предполагаем, что если бы оценивание длилось два дня, то некоторые семьи не могли бы обеспечить проезд своим детям. И, следовательно, отказались бы от поступления в украинские учреждения высшего образования из-за границы", - рассказала она.

Кроме того, некоторые поступающие находятся на временно оккупированных территориях или на территориях, где нельзя проводить оценивание по соображениям безопасности (ведь там ведутся постоянные активные боевые действия).

"В частности в прошлом году мы не проводили оценивания в Херсонской, Донецкой, Луганской областях. Так же логистика для поступающих достаточно сложная, опасная. И подвергать их двойной опасности мы бы не хотели", - подытожила эксперт.

Основное про НМТ в Украине

Напомним, 24 марта 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7132, которым отменила сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена - на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Для выпускников школ был введен национальный мультипредметный тест (НМТ).

В 2022 и 2023 годах НМТ стал основной формой проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования в Украине. Он состоял из двух блоков: основного (в который вошли украинский язык и математика) и дополнительного (включал задания по учебному предмету, который поступающий мог выбрать сам).

В то же время студенты, желавшие продолжать обучение после бакалавриата, получили возможность проходить магистерский комплексный тест (МКТ) или магистерский тест учебной компетентности (МТУК).

В 2024 году формат НМТ был несколько изменен - он состоял уже из трех обязательных предметов и одного по выбору. Некоторые сдавали экзамен в условиях отключений и тревог.

Украинские выпускники, которые находились за границей, получили возможность сдать НМТ в 32-х странах мира. Для этого были созданы специальные экзаменационные центры.

В конце октября 2024 года ВРУ приняла законопроект №12053, который будет регулировать проведение итоговой аттестации и вступительной кампании в 2025 году.

Позже Министерство образования и науки Украины официально определило даты и порядок проведения НМТ-2025. Согласно приказу МОН, были утверждены перечень предметов, структура экзамена и языковые особенности тестирования.

Читайте также, могли ли украинские выпускники в 2024 году стать студентами без НМТ (поступить в вуз без тестов).

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