Нанесла ущерб на 70 миллионов. В Днепропетровской области ГБР сообщило о подозрении налоговицы

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

Как выяснило следствие, подозреваемая во время проверки одного из горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области не зафиксировала то, что предприятие должно было уплатить в бюджет более 70 млн. гривен экологического налога.

В ходе проведения досудебного расследования комбинат признал неуплату экологического налога и самостоятельно скорректировал показатели налоговых обязательств. Сейчас в бюджет уже возмещено более 36 млн. гривен.

"Бывшая налоговица подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении.