Нанесла ущерб на 70 миллионов. В Днепропетровской области ГБР сообщило о подозрении налоговицы

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.
Как выяснило следствие, подозреваемая во время проверки одного из горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области не зафиксировала то, что предприятие должно было уплатить в бюджет более 70 млн. гривен экологического налога.
В ходе проведения досудебного расследования комбинат признал неуплату экологического налога и самостоятельно скорректировал показатели налоговых обязательств. Сейчас в бюджет уже возмещено более 36 млн. гривен.
"Бывшая налоговица подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю в Киеве, который мог поставлять некачественные продукты для военных более чем на 9 млн гривен.
Также мы писали, что правоохранители разоблачили руководителей двух предприятий, причастных к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ.
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