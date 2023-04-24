RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нанесла ущерб на 70 миллионов. В Днепропетровской области ГБР сообщило о подозрении налоговицы

Фото: ГБР сообщило о подозрении налоговицы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

Как выяснило следствие, подозреваемая во время проверки одного из горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области не зафиксировала то, что предприятие должно было уплатить в бюджет более 70 млн. гривен экологического налога.

В ходе проведения досудебного расследования комбинат признал неуплату экологического налога и самостоятельно скорректировал показатели налоговых обязательств. Сейчас в бюджет уже возмещено более 36 млн. гривен.

"Бывшая налоговица подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю в Киеве, который мог поставлять некачественные продукты для военных более чем на 9 млн гривен.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили руководителей двух предприятий, причастных к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГенпрокурорГБРНалоги