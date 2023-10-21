КНДР сделала циничное заявление о поставке Украине ракет ATACMS

"США, несмотря на глубокую озабоченность и решительное противодействие международного сообщества, все-таки поставили Украине ракетный комплекс класса "земля-земля" ATACMS", - говорится в заявлении посла Северной Кореи в России Син Хонг Чоля.

При этом он заявил, что якобы "любой удар по внутренним районам России не будет способствовать скорейшему прекращению украинской ситуации или ее мирному урегулированию за что выступают США".

"(Удар по России, - ред.) послужит катализатором для втягивания всей Европы в горнило бесконечной войны и ее затягивания", - заявил посол КНДР.

Передача КНДР боеприпасов России

13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретились в РФ для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

При этом издание Economist утверждает, что Пхеньян уже большую часть года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

ATACMS для Украины

На этой неделе украинские защитники нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже издание The Wall Street Journal сообщило, что Силы обороны использовали для атаки дальнобойные американские ракеты ATACMS. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

По данным СМИ, всего Украине передали 20 таких ракет. Но, как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поставки ATACMS будут происходить на постоянной основе.

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