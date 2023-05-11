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Завацкая вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Трнаве

Фото: Катарина Завацкая сыграет в 1/4 финала (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинки Катарины Завацкой в двух сетах завершился матч 1/8 финала соревнований под эгидой Международной теннисной федерации (ITF) в Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

W100 Trnava, 1/8 финала

Завацкая – Хонтама – 2:0 (6:2, 6:2)

Отечественная теннисистка справилась с Маи Хонтамой. Японка начала матч с брейка, но Завацкая сразу же ответила обратным. Далее украинка постепенно перебрала инициативу в свои руки и закрыла сет всего за 33 минуты.

Помогли ей два набранных на подаче Хонтамы очка. А еще уроженка Луцка выиграла "под ноль" два гейма. В частности, и решающий, на подаче оппонентки, с первой попытки реализовав сет-пойнт.

Несколько более конкурентной борьба была во второй партии. По крайней мере, в этот раз Завацкая потратила на слом сопротивления японки 46 минут. С брейком украинская теннисистка создала гандикап в середине сета (4:1). В дальнейшем было достаточно внимательно играть на собственных подачах, но лучанка еще раз закрыла партию, а с ней и поединок на подаче Хонтамы.

Следующий соперник Завацкой определится в противостоянии хозяйки кортов Шмидловой и чешки Гавличковой. Они встретятся в четверг. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.

К слову, накануне Свитолина проиграла Цуренко на старте Italian Open-2023.

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Теннис