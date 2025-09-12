Затяжные тревоги на Черниговщине: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

Продолжительность воздушных тревог в Черниговской области существенно увеличилась. Это связано с тем, что Россия перешла к тактике истощения украинской ПВО и психологического давления на гражданское население.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал представитель отдела коммуникации 15-го армейского корпуса ВСУ Богуслав Крук в эфире "Украинского Радио Чернигов".
По его словам, затяжные воздушные тревоги, которые в отдельных районах Черниговщины продолжаются более 20 часов, а иногда и сутки, являются новой тактикой российских войск.
Она направлена на истощение экипажей противовоздушной обороны, которые вынуждены постоянно находиться на дежурстве, что приводит к снижению внимания и концентрации.
Кроме того, длительные тревоги создают сильное психологическое давление на гражданское население.
"Школы все чаще переходят на онлайн-обучение, ведь работать в офлайн-формате становится нереально из-за тревог, которые могут длиться по 17-20 часов", - пояснил Крук.
Он добавил, что из-за этого нарушается привычный уклад жизни: родители вынуждены забирать детей из школ, учреждения и организации часто останавливают работу, а это формирует негативные настроения в обществе, особенно в приграничных районах.
В то же время военный отметил стойкость украинцев и веру в единство общества.
Напомним, прошлую неделю воздушная тревога в Чернигове длилась более 15 часов почти каждый день, а в воскресенье - рекордные 20 часов.
Из-за этого депутаты инициировали выделение Чернигова в отдельную от пограничных районов зону оповещения.
Такая практика уже применяется в Харькове, Николаеве и Запорожье, где города имеют собственные системы предупреждения, отделенные от приграничных территорий.
Также сообщалось, что самая длинная тревога после деоккупации региона длилась на Черниговщине почти 16 часов с 20 по 21 августа 2025 года.
