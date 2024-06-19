Затягивает войну: Нетаньяху раскритиковал США за ограничение поставок оружия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Соединенные Штаты в блокировании поставок определенных видов вооружений, и намекнул, что это замедляет наступление Израиля в городе Рафах на юге Сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
В коротком видеоролике Нетаньяху на английском языке раскритиковал президента США Джо Байдена за "узкие места" в передаче вооружений.
"Невозможно представить, что в течение последних нескольких месяцев администрация удерживала оружие и боеприпасы для Израиля. Дайте нам инструменты, и мы закончим работу гораздо быстрее", - сказал глава израильского правительства.
Нетаньяху также заявил, что во время недавнего визита в Израиль, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что круглосуточно работает над устранением задержек. В то же время, во вторник Блинкен заявил, что единственная пауза была связана с тяжелыми бомбами, которые были доставлены израильтянам в мае.
"Мы, как вы знаете, продолжаем проверять одну партию, о которой говорил президент Байден, в отношении 2000-фунтовых бомб из-за наших опасений по поводу их использования в густонаселенном районе, таком как Рафах. Этот вопрос остается на рассмотрении, но все остальное происходит в обычном режиме", - сказал Блинкен во время пресс-конференции в Госдепартаменте.
Нетаньяху не уточнил, какое именно вооружение задерживается, а израильские военные отказались ответить на просьбу AP о комментарии.
Комментируя заявление Нетаньяху во вторник, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: "Мы вообще не знаем, о чем он говорит. Просто не знаем".
По ее словам, США ведут "конструктивные дискуссии" с Израилем относительно приостановленной поставки тяжелых бомб и что это единственная поставка, которая задерживается.
Приостановление поставок бомб Израилю
Масштабная военная операция Израиля в Секторе Газа с октября прошлого года, привела к гибели десятков тысяч гражданских людей. За это США и ряд европейских стран обвинили Израиль в нарушении прав человека.
В мае президент Джо Байден приостановил поставку Израилю некоторых тяжелых бомб из-за беспокойства касательно убийств израильской армией гражданского населения в Газе. Партия вмещала 1800 бомб весом 2000 фунтов (900 кг) и 1700 бомб весом 500 фунтов (225 кг).
Впрочем, Израиль был готов продолжать боевые действия в Секторе Газа даже без вооруженной поддержки западных союзников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.