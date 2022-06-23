"Затягує продовольчу кризу". Лавров звинуватив генсека ООН у бездіяльності

У Москві вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нібито затягує продовольчу кризу своєю повільною реакцією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта", про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Генеральний секретар ООН своїми діями затягує продовольчу кризу, не дає можливості швидше спрямувати зерно. Це сумно", - заявив Лавров. За його словами, реакція ООН на таке термінове питання, як продовольча криза, "дуже повільна". "Не виключаю, що Секретаріат ООН теж відчуває на собі дуже сильний вплив від охочих здійснювати зовнішнє управління організацією", - додав чиновник.