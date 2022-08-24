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Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для росіян, - Сійярто

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Будапешт, Середа 24 серпня 2022 10:57
Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для росіян, - Сійярто Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (flickr by US Department of State)
Автор: Руслан Гаращенко

Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для росіян чи ускладнювати процедуру видачі віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС Угорщини Петера Сійярто в Facebook.

"Ми говорили про пропозицію, яка посилила б практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які посилення або обмеження", - написав він за підсумками переговорів з естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав візовий бан для росіян не дуже хорошою ідеєю.

Тим часом кілька країн готові ввести такий бан на регіональному рівні, якщо його не приймуть в цілому в ЄС.

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