Задерживаются выплаты переселенцам? Куда обратиться, чтобы сообщить о проблеме

Переселенцы в Украине получают ежемесячное пособие от государства. Однако бывают случаи, когда выплаты могут задерживаться.
Куда обращаться, чтобы сообщить о задержках в выплатах - узнайте в материале РБК-Украина ниже.
Напомним, что в Украине официально зарегистрировано более миллиона внутренне перемещенных лиц. В это количество не входят граждане, выехавшие за границу из-за войны и получившие временную защиту в других странах.
Переселенцы получают выплаты от государства. В марте 2024 года правительство изменило правила начисления помощи. Теперь ее могут получить только социально уязвимые граждане из категории ВПЛ.
Сумма ежемесячных выплат переселенцам не изменилась с начала полномасштабной войны. Взрослым насчитывают по 2 тысячи гривен, а детям - по 3 тысячи гривен. Такую же сумму пособия получают лица с инвалидностью из категории ВПЛ.
Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца. Однако нередко переселенцы жалуются на задержки. в начислении средств.
Ранее в Минреинтеграции заявляли, что наиболее распространенной причиной задержек в начислении выплат является техническая составляющая.
Если выплаты ВПЛ задерживаются, можно обратиться:
Также можно обратиться на горячую линию Офиса уполномоченного по ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39.
Правительство установило, что главным требованием для продолжения выплат ВПЛ является финансовая способность. Так, гарантированно будут получать помощь семьи, доход которых в расчете на одного члена семьи составляет не более 9 444 гривен.
Пенсионерам-переселенцам, людям с инвалидностью I или II группы, детям-сиротам или лишенные родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям продолжают выплаты автоматически.
Другие категории ВПЛ должны подать заявление на продление помощи.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, правительственный портал, постановление Кабмина №94 от 26 января 2024 года.
Детальнее об условиях начисления выплат ВПЛ - в материале РБК-Украина.
Также отметим, что в правительстве рассказывали, когда переселенцы получат пособие за июнь.
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