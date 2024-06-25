RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Задерживаются выплаты переселенцам? Куда обратиться, чтобы сообщить о проблеме

Фото: переселенцам напомнили, куда обращаться, если задерживаются выплаты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцы в Украине получают ежемесячное пособие от государства. Однако бывают случаи, когда выплаты могут задерживаться.

Куда обращаться, чтобы сообщить о задержках в выплатах - узнайте в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Напомним, что в Украине официально зарегистрировано более миллиона внутренне перемещенных лиц. В это количество не входят граждане, выехавшие за границу из-за войны и получившие временную защиту в других странах.

Переселенцы получают выплаты от государства. В марте 2024 года правительство изменило правила начисления помощи. Теперь ее могут получить только социально уязвимые граждане из категории ВПЛ.

Какой размер помощи ВПЛ

Сумма ежемесячных выплат переселенцам не изменилась с начала полномасштабной войны. Взрослым насчитывают по 2 тысячи гривен, а детям - по 3 тысячи гривен. Такую же сумму пособия получают лица с инвалидностью из категории ВПЛ.

Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца. Однако нередко переселенцы жалуются на задержки. в начислении средств.

Куда обращаться в случае задержек

Ранее в Минреинтеграции заявляли, что наиболее распространенной причиной задержек в начислении выплат является техническая составляющая.

Если выплаты ВПЛ задерживаются, можно обратиться:

  • в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45 ;
  • по электронному адресу Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua;
  • в органы соцзащиты или ЦПАУ.

Также можно обратиться на горячую линию Офиса уполномоченного по ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39.

Кого могут лишить выплат

Правительство установило, что главным требованием для продолжения выплат ВПЛ является финансовая способность. Так, гарантированно будут получать помощь семьи, доход которых в расчете на одного члена семьи составляет не более 9 444 гривен.

Пенсионерам-переселенцам, людям с инвалидностью I или II группы, детям-сиротам или лишенные родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям продолжают выплаты автоматически.

Другие категории ВПЛ должны подать заявление на продление помощи.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, правительственный портал, постановление Кабмина №94 от 26 января 2024 года.

Детальнее об условиях начисления выплат ВПЛ - в материале РБК-Украина.

Также отметим, что в правительстве рассказывали, когда переселенцы получат пособие за июнь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиВнутренне перемещенные лицаВыплатыМинистерство реинтеграции