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Задержка выплат для переселенцев: когда поступят деньги

Украина, Четверг 20 июня 2024 11:03
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Задержка выплат для переселенцев: когда поступят деньги Фото: Выплаты для ВПЛ поступят до конца июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Все выплаты на проживание, которые внутренне перемещенные лица должны получить за июнь, поступят до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как отметили в пресс-службе, в последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения наших ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня.

"Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца", -

В Минреинтеграции напомнили, что за начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики.

Выплаты для ВПЛ

Внутри перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен; для других – 2000 гривен. Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца.

С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, Кабинет министров уточнил перечень ВПЛ, которые будут иметь право на получение компенсации на проживание в течение еще шести месяцев .

В 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен .

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Внутренне перемещенные лица Министерство социальной политики
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