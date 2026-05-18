Задержки, изменения маршрутов и пересадки: УЗ скорректировала движение поездов из-за атаки РФ

Некоторые поезда "Укрзализныци" могут курсировать иначе. Изменения в графиках и даже маршрутах ввели ради безопасности людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Гражданам рассказали, что "Укрзализныця" ради безопасности пассажиров "корректирует движение поездов" после массированного ночного обстрела Днепропетровской области.
Уточняется, что мониторинговые группы УЗ задержали отправку ряда поездов из-за непосредственной угрозы вражеских беспилотников (прежде всего на Днепропетровщине).
"Стоит отметить, что несмотря на тяжелую ночь, пассажиров и подвижной состав УЗ удалось уберечь от любых повреждений", - поделились в компании.
При этом "Укрзализныця" меняет некоторые маршруты и сделает пересадки.
"Чтобы вагоны смогли вовремя обернуться на свои обратные рейсы, а задержки для пассажиров - несколько сократились", - объяснили пассажирам.
Все задержки - доступны для отслеживания онлайн на портале uz-vezemo.
Согласно информации компании, поезд №79/80 "Днепр - Львов" (отправлением из Днепра 17 мая), проследует в Киев.
"Пассажиры, следующие во Львов, в Киеве будут пересажены на дополнительный поезд №291 "Киев - Львов", - добавили в УЗ.
Уточняется, что ориентировочное отправление дополнительного поезда из Киева (после прибытия поезда №79), около 13:30.
Также обратный рейс №80 "Львов - Днепр" (отправлением 18 мая) будет стартовать из Киева.
Для пассажиров из Львова в Киев будет назначен подменный поезд №292 "Львов - Киев".
"Посадка во Львове по графику поезда №80, ориентировочно в 15:10. По прибытии в Киев пассажиры совершат пересадку в основной состав поезда", - рассказали в "Укрзализныце".
Сообщается также, что:
В УЗ добавили, что "пассажиры, следующие в Ужгород, во Львове будут пересажены на отдельный состав поезда". Ориентировочное отправление из Львова в Ужгород - около 18:00.
Для пассажиров из Ужгорода в обратном направлении будет организовано отправление отдельным составом во Львов по расписанию поезда №83/84, ориентировочно в 16:45.
Во Львове пассажиров будет ждать основной состав поезда.
"Для пассажиров поездов с наибольшими задержками наши друзья из World Central Kitchen уже готовят перекусы в дороге", - отметили в УЗ.
В завершение пресс-служба компании обратилась ко всем пассажирам с просьбой внимательно следить:
"Несмотря на потенциальные угрозы, железнодорожники делают все возможное, чтобы пассажиры добрались до пунктов назначения как можно скорее", - подытожили в УЗ.
