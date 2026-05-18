Задержки, изменения маршрутов и пересадки: УЗ скорректировала движение поездов из-за атаки РФ

Что меняет УЗ и как следить за задержкой поездов

Гражданам рассказали, что "Укрзализныця" ради безопасности пассажиров "корректирует движение поездов" после массированного ночного обстрела Днепропетровской области.

Уточняется, что мониторинговые группы УЗ задержали отправку ряда поездов из-за непосредственной угрозы вражеских беспилотников (прежде всего на Днепропетровщине).

"Стоит отметить, что несмотря на тяжелую ночь, пассажиров и подвижной состав УЗ удалось уберечь от любых повреждений", - поделились в компании.

При этом "Укрзализныця" меняет некоторые маршруты и сделает пересадки.

"Чтобы вагоны смогли вовремя обернуться на свои обратные рейсы, а задержки для пассажиров - несколько сократились", - объяснили пассажирам.

Все задержки - доступны для отслеживания онлайн на портале uz-vezemo.

Некоторые из поездов УЗ, которые задерживаются (скриншот: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform)

О каких изменениях в движении важно знать пассажирам

Согласно информации компании, поезд №79/80 "Днепр - Львов" (отправлением из Днепра 17 мая), проследует в Киев.

"Пассажиры, следующие во Львов, в Киеве будут пересажены на дополнительный поезд №291 "Киев - Львов", - добавили в УЗ.

Уточняется, что ориентировочное отправление дополнительного поезда из Киева (после прибытия поезда №79), около 13:30.

Также обратный рейс №80 "Львов - Днепр" (отправлением 18 мая) будет стартовать из Киева.

Для пассажиров из Львова в Киев будет назначен подменный поезд №292 "Львов - Киев".

"Посадка во Львове по графику поезда №80, ориентировочно в 15:10. По прибытии в Киев пассажиры совершат пересадку в основной состав поезда", - рассказали в "Укрзализныце".

Сообщается также, что:

поезд №86/85 "Запорожье - Львов" ожидается во Львове около 21:00, вследствие чего поезд №103/104 "Львов - Лозовая" отправится позже графика, около 23:00;

ожидается во Львове около 21:00, вследствие чего поезд отправится позже графика, около 23:00; поезд №285/286 "Днепр - Львов" ожидается во Львове около 18:00, соответственно обратный рейс №286/285 "Львов - Днепр" отправится с опозданием около 3 часов;

ожидается во Львове около 18:00, соответственно обратный рейс отправится с опозданием около 3 часов; поезд №83/84 "Днепр - Ужгород" (отправлением из Днепра 17 мая), проследует во Львов.

В УЗ добавили, что "пассажиры, следующие в Ужгород, во Львове будут пересажены на отдельный состав поезда". Ориентировочное отправление из Львова в Ужгород - около 18:00.

Для пассажиров из Ужгорода в обратном направлении будет организовано отправление отдельным составом во Львов по расписанию поезда №83/84, ориентировочно в 16:45.

Во Львове пассажиров будет ждать основной состав поезда.

"Для пассажиров поездов с наибольшими задержками наши друзья из World Central Kitchen уже готовят перекусы в дороге", - отметили в УЗ.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

О чем "Укрзализныця" просит пассажиров

В завершение пресс-служба компании обратилась ко всем пассажирам с просьбой внимательно следить:

за оповещениями в приложении;

за объявлениями на вокзалах;

за сообщениями поездных бригад;

за официальными обновлениями "Укрзализныци".

"Несмотря на потенциальные угрозы, железнодорожники делают все возможное, чтобы пассажиры добрались до пунктов назначения как можно скорее", - подытожили в УЗ.