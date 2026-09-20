Задержки поездов по Украине достигли более 15 часов: какие рейсы отстают от графика

Больше 16 рейсов "Укрзализныци" отстают от графика, наибольшее время задержки более 15 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци" для отслеживания статусов поездов.
Задержки зафиксированы на рейсах в разных направлениях, а больше всего отстают поезда из Днепра и Запорожья в Ужгород, Перемышль, Трускавец, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.
Больше всего отстают от графика два рейса: №3 Днепр-Главный – Ужгород и №32 Запорожье-1 – Перемышль. Их задержка составляет 15 часов 3 минуты.
Еще два рейса из Днепра, №41 в Трускавец и №285 во Львов, опаздывают на 13 часов 38 минут.
Задержку более 9 часов имеют еще два поезда из Днепра: №62 в Ивано-Франковск - 9 часов 19 минут и №261 в Черновцы - 9 часов 17 минут.
Задержка более 7 часов зафиксирована еще в пяти рейсах. Поезда №286 из Львова и №42 из Трускавца в Днепр-Главное опаздывают на 7 часов 53 минуты.
Поезд №43 Ивано-Франковск – Черкассы отстает на 7 часов 6 минут. Еще два рейса в Кривой Рог-Главный, №294 из Рахова и №234 из Черновцов, имеют задержку 7 часов 2 минуты.
Еще пять рейсов опаздывают от 6 до 7 часов. Поезда №31/32 Перемышль – Запорожье-1 и №4 Ужгород – Днепр-Главный отстают на 6 часов 58 минут. Поезд №18 Харьков-Пассажирский – Ужгород имеет задержку 6 часов 30 минут, а №110 Львов – Николаев-Пассажирский – 6 часов 18 минут.
Напомним, 17 сентября из-за последствий ночной атаки и повреждения железнодорожной инфраструктуры некоторые поезда "Укрзализныци" двигались с существенными задержками .
Почти на 9 часов тогда отставал поезд №285/286 Львов – Днепр-Главный. Часть рейсов, в том числе №7/8 Одесса – Харьков и №53/54 Днепр – Одесса, пустили резервным маршрутом, из-за чего время в пути увеличилось примерно на 6 часов.